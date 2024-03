Con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e la preparazione in materia di sicurezza e prevenzione, la Scuola Primaria di Sermoneta Scalo ha organizzato una giornata speciale dedicata al tema delle telecomunicazioni ed emergenza. Grazie alla collaborazione della Protezione Civile Gruppo "Passo Genovese" e dell'A.C. Tor Tre Ponti, studenti e insegnanti hanno avuto l'opportunità di approfondire conoscenze e competenze in modo interattivo e coinvolgente. Attraverso dimostrazioni pratiche e simulazioni, hanno imparato come utilizzare radio e dispositivi di comunicazione per coordinare le operazioni di soccorso e garantire una risposta efficace durante situazioni critiche.



Il culmine della giornata è stato rappresentato dalle dimostrazioni pratiche sulle attrezzature antincendio con la Protezione Civile. Gli alunni e i docenti hanno avuto l'opportunità di indossare i panni della Protezione Civile e di impugnare lance con cui hanno spento un fuoco simbolico. Questa esperienza ha non solo fornito una comprensione pratica delle procedure antincendio, ma ha anche suscitato un senso di responsabilità e di fiducia nelle proprie capacità di fronteggiare situazioni di emergenza.

"Oltre alla sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza e prevenzione, la giornata si è distinta per il suo carattere ludico e divertente. Gli studenti hanno potuto apprendere attraverso il gioco, rendendo l'esperienza educativa non solo istruttiva, ma anche memorabile e coinvolgente", spiegano le insegnanti.