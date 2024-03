Il Comune di Aprilia esulta per il trasferimento in Italia di Enrico "Chico" Forti, l'imprenditore condannato nel 2000 a Miami per un omicidio da cui si è sempre proclamato innocente. Venerdì il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infatti annunciato il ritorno in Italia dell'uomo, grazie a un accordo frutto dell'impegno diplomatico del governo italiano con lo Stato della Florida e il governo degli Stati Uniti d'America.

Il ritorno di Forti, da 24 anni detenuto negli Stati Uniti, viene salutato con soddisfazione anche dal Consiglio comunale di Aprilia che nel 2020 votò all'unanimità una mozione per sollecitare gli: «organi competenti del governo a mantenere alti gli sforzi diplomatici al fine di pretendere che Forti abbia giustizia mediante la celebrazione di un nuovo processo». La mozione presentata dall'allora consiglieri comunali di Unione Civica Massimo Bortolameotti e Marco Moroni (quest'ultimo oggi assessore ai Lavori Pubblici) impegnò inoltre il Comune ad affiggere una striscione in favore di Forti sulla facciata del Municipio di piazza Roma.