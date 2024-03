Musei in Rete, sono le diversità a fare la forza. E' un territorio eterogeneo e meraviglioso quello della provincia di Latina raccontato attraverso i musei che hanno avviato tra loro una forma di dialogo tutta nuova. Quella che ha portato alla due giorni a Piana delle Orme tra stand, interventi istituzionali, attività e workshop come quello su educazione ambientale musei e territorio che porterà a nuove importanti linee guida pensate per gli studenti di tutte le età. Circa un anno fa a Sabaudia il Comune, su input dei musei cittadini aveva promosso un incontro a cui parteciparono i direttori dei musei della provincia. Un momento di confronto per conoscersi e per mettere in campo sinergie finalizzate a realizzare progetti insieme.

Questo percorso è andato avanti approdando ai Musei in Rete. Per quanto riguarda Sabaudia hanno aderito il museo "Emilio Greco" e il Museo civico del mare e della costa "Marcello Zei" mentre per il vicino Comune di Pontinia l'Archivio storico e Map e l'Ecomuseo dell'Agro Pontino. Ma una delle peculiarità della rete è che resta aperta a nuove adesioni. Quindi, cosa ne pensano gli addetti ai lavori? «E' incredibile e meraviglioso - commenta Giulia Sirigiovanni direttore scientifico del Museo del Mare e della Costa Marcello Zei facendo riferimento alla due giorni a Piana delle Orme - che un' idea di un anno fa nata proprio a Sabaudia con l'intento di conoscersi sia cresciuta fino a creare una manifestazione così ricca e complessa. Ognuno ha messo le proprie competenze per fare sì che fosse una grande giornata e già stiamo pensando a cosa fare in futuro. La firma del protocollo è stata la formalizzazione per dare una voce unica a una rete fra persone per continuare a fare attività insieme». Centrale è appunto quello della rete fra persone, direttori quindi ma anche operatori come guide e formatori, educatori insomma quelle figure che fanno della ricerca e della promozione del territorio una passione oltre che un lavoro. Ogni giorno l'impegno per migliorare l'offerta dei musei aumenta attraverso nuovi progetti ed ora che si è creata una rete molti più traguardi possono essere raggiunti. Una offerta culturale che guarda oltre il museo per così dire tradizionale e si apre a territorio a 360 gradi.