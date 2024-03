Alla fine è stato acquistato per un terzo del suo valore iniziale, un affare per il nuovo proprietario e sicuramente una bella notizia sia per i residenti di Olmobello che per tutta la comunità di Cisterna. Il borgo antico tornerà a recitare il suo ruolo centrale nella zona periferica del comune pontino come è stato per anni. Il 28 febbraio scorso il complesso immobiliare è stato aggiudicato all'asta per 686.130,00 euro. Si tratta di un luogo di immenso fascino, dove persistono ancora manufatti del secolo scorso, da anni vittime di degrado e abbandono (e finiti alla mercé di sbandati o avventori). Un lento declino iniziato alla fine degli anni novanta con la chiusura delle botteghe artigianali e successivamente della chiesa (che è stata spostata di qualche metro). L'unica attività rimasta, quella agricola, ha presto iniziato ad avere problemi, portando alla liquidazione del complesso. L'area è stata messa all'asta ben quattro volte negli ultimi anni, con le sedute che sono sempre rimaste deserte, fino all'ultima, in cui un imprenditore di Cisterna è riuscito ad aggiudicarsi il lotto, essendo l'unico a presentare un'offerta entro il 27 febbraio. L'avvocato Valentino Leone si è occupato di tutti i passaggi per l'acquisto. La nuova proprietà ha ora sessanta giorni di tempo per versare l'intero prezzo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di asta, tramite un assegno circolare non trasferibile. Inoltre, il trasferimento della proprietà dal vecchio al nuovo proprietario avverrà entro trenta giorni.

Il borgo di Olmobello è composto da 34 unità, tra cui quattro abitazioni, due magazzini, una chiesa, un ufficio, un'officina, una cantina, un circolo, un asilo e tre lotti di terreno. La maggior parte di questi immobili richiede una ristrutturazione completa, ma secondo le informazioni raccolte, l'intenzione dell'acquirente è quella di farlo rinascere come ai vecchi tempi, con uno sguardo attento al presente.