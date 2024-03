I dirigenti di Fratelli d'Italia fanno visita alla Questura di Latina per manifestare solidarietà alle forze dell'Ordine. E' stata questa l'iniziativa presa sabato scorso del senatore Nicola Calandrini, dall'eurodeputato Nicola Procaccini, dall'assessore regionale Elena Palazzo, il consigliere regionale Vittorio Sambucci e dal capogruppo in Consiglio comunale Cesare Bruni, che hanno avuto un colloquio con il vicario del questore, Gregorio Marchese. "Anche Fratelli d'Italia provincia di Latina ha inteso manifestare la sua solidarietà con le forze dell'ordine, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche ma anche mediatiche e politiche. Lo abbiamo fatto - dichiara il senatore Calandrini - recandoci sabato 2 marzo, con una delegazione, presso la Questura di Latina dove ad attenderci c'era il vicario del questore, dottor Gregorio Marchese. Le Forze dell'ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle. Ieri, oltre al sottoscritto in qualità di coordinatore provinciale, erano presenti l'eurodeputato on. Nicola Procaccini, l'assessore regionale Elena Palazzo, il consigliere regionale Vittorio Sambucci e il capogruppo in Consiglio comunale Cesare Bruni. Un gesto concreto per dimostrare la nostra fiducia e vicinanza nei confronti delle donne e degli uomini in divisa".