Nuove segnalazioni dalla Bufalara e questa volta non riguardano il cedimento. Nella mattinata di sabato, alcune persone raggiungendo la spiaggia in prossimità del canale hanno notato la presenza di schiuma e contestualmente hanno avvertito un pessimo odore. Miasmi provenienti dal canale e chiazze che hanno fatto pensare, almeno in apparenza, a liquami. Uno sversamento? Questo il sospetto tanto che alcune persone hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per appurare la situazione. Al momento non ci sono notizie su eventuali rilievi che possano avere determinato i forti miasmi. La presenza di schiuma non è una novità all'interno del canale alla Bufalara e in più occasioni soprattutto quando le temperature erano più alte, il fenomeno era stato attribuito alla presenza di alghe, circostanze quindi del tutto naturali. Ma l'odore nauseabondo segnalato sabato scorso potrebbe raccontare altre circostanze. Secondo alcuni pescatori non sarebbe la prima volta che si verifica questo fenomeno. Chiaramente, solo accertamenti più accurati potranno determinare se si tratti di un fenomeno naturale o se invece ci sia una problematica legata a sversamenti. Altro problema quello dell'insabbiamento del canale dovuto principalmente al materiale finito in acqua a seguito del cedimento. Sabbia ma anche cemento e materiale di contenimento. A causa della pioggia e del vento altre porzioni di duna sono finite nel canale. Mentre si attendono interventi per la sistemazione del tratto in cui si è verificato il cedimento ci si interroga sulla stato del ponte considerando che la strada è aperta e che quindi molte persone vi transitano soprattutto nel fine settimana. Evidentemente se non è stata disposta alcuna interdizione la situazione è sotto controllo.