Strada chiusa e traffico deviato all'uscita per borgo Montello e sulla via laterale della Pontina. Grossi disagi per il traffico in direzione sud da Aprilia verso Latina in questo momento all'altezza del km 60 per la presenza di almeno sei veicoli coinvolti in tre diversi incidenti. Scontri per fortuna che avrebbero causato il ferimento di un unico conducente peraltro in modo non grave, ma che stanno causando fortissimi disagi alla viabilità che si vanno a sommare a quelli legati alla pioggia. al momento la strada è stata chiusa e il traffico deviato