Latina si candida anche per la bandiera Lilla. Un riconoscimento per l'accessibilità, la fruibilità e, soprattutto, l'inclusività delle strutture turistiche e delle bellezze paesaggistiche. Un iter che il Comune vuole intraprendere consapevole del lavoro da fare sia sulle infrastrutture che sui servizi, ma anche convintamente sospinto dalla volontà di rendere Latina una città il più possibile inclusiva e aperta alle diversità.



Un progetto che proprio questa mattina è stato discusso in Commissione da Assessori e Consiglieri Comunali con la partecipazione dell'Assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, quello alla Scuola Francesca Tesone e quello ai Servizi Sociali, Michele Nasso.

Un momento di confronto molto apprezzato dalla Consigliera Comunale della Lega, Pina Cochi che ha voluto esprimere il suo sostegno all'iniziativa chiedendo di coinvolgere in primo luogo anche gli studenti per alimentare un circolo virtuoso di condivisione del progetto e poi anche l'Assessorato ai lavori pubblici del Vice Sindaco Massimiliano Carnevale per una maggiore concertazione degli interventi da effettuare sul territorio.



«Con grande interesse - spiega Pina Cochi - ho dato il mio sostegno al progetto della bandiera Lilla portato in commissione congiunta Istruzione e Servizi sociali.

Nel mio intervento ho ribadito l'importanza della diffusione, nelle scuole, della cultura dell'inclusione per il forte valore educativo che riveste mettendo al centro il valore della diversità come risorsa ed occasione di giusta crescita per gli studenti.

Giusto partire dai più piccoli per la diffusione di quelle che bisogna ritenere regole basilari del vivere sociale, occorre lavorare per la diffusione di una cultura dell'inclusione a tutto tondo coinvolgendo tutti i settori, ciascuno per le proprie competenze: lavori pubblici, servizi sociali, trasporti e marina perché si dia una risposta concreta a chi vive quotidianamente situazioni di svantaggio e di disagio sociale»!

Così in una nota Pina Cochi Consigliera Comunale della Lega e membro della Commissione Istruzione del Comune di Latina