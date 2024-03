L'esame delle dieci città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2026 è iniziato ieri mattina, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove si sono tenute le prime audizioni. Le due città pontine in corsa per il titolo, Gaeta e Latina, sono entrambe passate al vaglio della commissione: entrambe hanno avuto 30 minuti per raccontare i rispettivi progetti e per rispondere alla domanda «perché la città dovrebbe essere la prossima Capitale della Cultura?». A rispondere al quesito i sindaci, Cristian Leccese e Matilde Celentano, accompagnati dai rispettivi sostenitori dei progetti. Ora si attendono le valutazioni.