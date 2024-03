«I sindaci dicano quali siti dovranno ospitare le discariche per il ciclo dei rifiuti. Altrimenti, entro l'estate, decide la Regione in autonomia». E' quanto affermato ieri dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a Cassino, a margine della visita alla cartiera Reno De Medici. Un vero e proprio ultimatum. I giornalisti hanno chiesto al Governatore informazioni sulla riapertura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone. E lì Rocca ha detto: «non c'è nulla di deciso ma una cosa deve essere chiara: ogni provincia deve trovare il suo sito per la gestione dei rifiuti. I sindaci mi dicano in fretta quali sono i siti, altrimenti decide la Regione in autonomia». In questo momento i rifiuti del Lazio vengono conferiti a Viterbo, l'unico impianto di smaltimento funzionante in regione. Il presidente Rocca, dunque, vuole «entro l'estate» i siti di discarica delle province di Roma, Latina, Frosinone e Rieti. «Non è giusto per i cittadini di Viterbo. Quindi, Roma, Latina, Rieti e Frosinone devono avere i loro siti, senza conferire altrove. Questo non è negoziabile». E poi ha aggiunto: «Dobbiamo individuare, in un dialogo sereno e trasparente e rispettoso dell'ambiente, i siti piú adatti - ha spiegato il presidente Rocca -. Il "No nel mio giardino" con me non passa. Non intendo lasciare il disastro che ho trovato: in 10 anni la precedente amministrazione non ha trovato una soluzione e si è fatta commissariare per dare una risposta. Io non mi farò umiliare, perchè aprire i siti è un tema di dignità di questa Regione». Parole forti quelle del presidente. Per quanto concerne la provincia pontina va ricordato che negli scorsi anni una soluzione unitaria non è stata mai trovata dai sindaci. In Regione, invece, ci sono progetti privati già in fase di conferenza dei servizi.