Il progetto "Case a 1 euro" porta a Maenza il Ministro dell'Interno e della Sicurezza della Corea del Sud. Era il 2021 e il "Patto per il Centro Storico" di Maenza fece il giro del mondo. Una risonanza mediatica che evidentemente è arrivata anche in Corea del Sud. Il piccolo comune amministrato dal Sindaco Sperduti infatti, grazie all'impegno dell'allora assessore Fabio Di Girolamo e al lavoro dell'Ufficio Tecnico, partorì quella che era una riedizione dell'iniziativa già praticata in altri piccoli centri d'Italia e denominata "Case a 1 euro". Ora, per studiare l'iniziativa da vicino, il prossimo 8 marzo, la delegazione dell'ambasciata della Sud Corea, farà visita a Maenza. È stato l'ufficio relazioni internazionali di Regione Lazio ad ufficializzare la visita con una mail in cui si spiega: «L'Ambasciata sudcoreana a Roma si è rivolta al nostro Ufficio per comunicare che il loro Ministro dell'Interno e della Sicurezza, Lee Sang-min, sarà in visita in Italia, dal 6 al 9 marzo 2024. Nel corso della sua visita – durante la quale incontrerà fra gli altri il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli - il Ministro Lee ha espresso il desiderio di venire a Maenza per assistere in prima persona ai progressi compiuti dal progetto Casa a 1 euro». La visita è finalizzata a conoscere le iniziative in Italia per la promozione dello sviluppo regionale attraverso l'utilizzo delle risorse locali, che è un tema di grande interesse per il Ministro Lee. Vorrebbero iniziare la visita con un briefing da parte di un funzionario del Comune che possa illustrare gli sforzi di Maenza per lo sviluppo locale. Successivamente al briefing, la delegazione avrebbe piacere di effettuare una visita guidata alle case del progetto. La nota anticipa anche le domande che verranno rivolte durante il briefing: «Come vengono determinati i costi effettivi di acquisto degli immobili sfitti? Vengono davvero venduti a 1 euro? Come si affrontano i problemi di finanziamento e di sicurezza quando si ristrutturano le case? Quali sono i modi per preservare l'armonia con la cultura locale e l'ambiente circostante durante la ristrutturazione delle case? I potenziali acquirenti sono tenuti a proporre progetti in tal senso? Avete riscontrato qualche aspetto negativo o difficoltà del progetto?». Proprio quest'ultima domanda potrebbe aprire scenari interessanti visto che dopo le prime due case messe in vendita non ne sono seguite altre e anche per le prime due, le procedure di passaggio di proprietà sono rimaste appese a tanti orpelli burocratici che ne hanno impedito ancora oggi il recupero.