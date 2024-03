L'artista Cristiana Sadocco dona al Comune di Aprilia una copia della litografia rappresentativa dell'opera per il Carnevale Apriliano 2024. Il dono è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Lanfranco Prinicpi nel corso dell'incontro al quale, oltre all'artista, hanno partecipato gli assessori Elvis Martino, Carola Latini e la consigliera comunale Sonia Bianchi. "La splendida opera di Cristiana Sadocco, che ringrazio - sottolinea il sindaco Principi - è stata il simbolo di un'edizione particolarmente riuscita del Carnevale Apriiano. Una manifestazione storica tornata ai fasti di un tempo, che abbiamo intenzione di far crescere per valorizzare le peculiarità della nostra amata città".