Si è conclusa la serie d'incontri presso l'istituto Comprensivo "Don Andrea Santoro" di Priverno, avente come tema la Legalità, il Bullismo, il Cyber Bullismo e la prevenzione dei fenomeni connessi alla violenza a scuola e in rete, che ha riguardato le classi terze e seconde della scuola Secondaria di I° grado dell'istituto.

Gli incontri, organizzati dai docenti dell'Istituto hanno visto come relatori il Dirigente del Commissariato di Terracina e il personale del Commissariato che abitualmente affrontano le tematiche trattate e hanno visto la partecipazione di circa 150 alunni.

L'evento ha riscosso ampia partecipazione e attenzione dei ragazzi presenti che hanno potuto interloquire con il personale della Polizia di Stato e affrontare le diverse tematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione delle fattispecie di reato di loro interesse, in particolare con riferimento agli episodi spia di contesti di bullismo e cyber-bullismo e alle conseguenze che da tali atteggiamenti possono derivare. Particolare attenzione è stata posta dagli operatori nello spiegare ai giovani partecipanti i pericoli legati all'utilizzo della rete internet e la conseguente necessità di adottare in rete e sui social "una navigazione consapevole", nonché far comprendere il lavoro svolto dalla Polizia di Stato e l'importanza di allertare tempestivamente le Forze di Polizia, di sporgere denuncia qualora vittime di reato o semplicemente spettatori di episodi delinquenziali.