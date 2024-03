Riparte il confronto sull'esternalizzazione dei servizi parcheggi e pulizie della Multiservizi, l'azienda speciale del Comune di Aprilia. La commissione Lavori Pubblici si riunirà nuovamente lunedì 11 marzo per discutere dell'atto di indirizzo per privatizzare i servizi a rilevanza economica dell'Asam, entrando maggiormente nello specifico rispetto all'obiettivi che l'Amministrazione comunale intende raggiungere appaltando queste attività. In particolare nella seduta verrà esaminato il piano economico finanziario realizzato per i parcheggi che prevede l'aumento delle strisce blu da 600 a 2000 su tutto il territorio di Aprilia, l'introduzione dei parcheggi a pagamento alla stazione di Campo di Carne e l'attivazione del servizio di custodia-guardiana nei tre scali ferroviari della città. Un piano per incrementare le entrate e coprire i maggiori costi, fornendo inoltre servizi aggiuntivi oggi non presenti.

Un lavoro che potrà essere un punto di partenza per avviare la discussione in aula consiliare, per poi inserire queste novità nel futuro bando di gara per appaltare la gestione delle strisce blu. Perché nelle idee dell'amministrazione comunale l'aumento gli stalli a pagamento avverrà in concomitanza con l'affidamento a soggetti terzi e non prima. «Il piano economico che verrà presentato sarà un punto di partenza, che dovrà poi essere migliorato e corretto secondo le indicazioni che arriveranno dai consiglieri. Inoltre - sottolinea il presidente della commissione Lavori Pubblici, Vincenzo La Pegna - l'aumento delle strisce blu su tutto il territorio di Aprilia dovrà essere realizzato rispettando e tenendo presente ciò che è previsto dal Codice della Strada, che prevede una proporzione precisa tra parcheggi gratuiti e a pagamento. Alcune situazioni saranno vagliate più nel dettaglio ma questo parametro verrà rispettato nell'ambito del territorio comunale. Il nostro intento è allinearci a ciò che dice la norma, pur sapendo che in talune situazioni è proprio il Cds ad essere soggetto a interpretazioni diverse. Un altro aspetto riguarderà la guardiana, con l'installazione di telecamere di videosorveglianza, previsto nei punti più sensibili come per esempio i parcheggi delle stazioni ferroviarie di Aprilia, Campoleone e Campo di Carne. Tutto ciò permetterà di migliorare sensibilmente la sicurezza di queste zone. Chiaramente si tratta di una bozza che andremo a discutere per stabilire i criteri del bando di gara che verrà predisposto in futuro».

Il consigliere di Fratelli d'Italia nel suo intervento fa capire che il piano rappresenta una bozza di lavoro suscettibile di modifiche e miglioramenti, tuttavia le intenzioni della maggioranza appaiono abbastanza chiare e indicano che si andrà verso l'esternalizzazione. Bisognerà solo capire i tempi dell'operazione che porterà al potenziamento delle strisce blu, tempi che potrebbero essere non così brevi visto che prima andrà votato l'atto di indirizzo per la privatizzazione dei servizi della Multiservizi a rilevanza economica e poi si dovrà predisporre un bando di gara.