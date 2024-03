Prosegue il percorso di innovazione tecnologica del Comune di Sermoneta, con l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini attraverso la digitalizzazione dei servizi, rendendoli a portata di pc e smartphone.

È ufficialmente attivo il Sue, Sportello Unico Edilizia on line, che punta a snellire il lavoro dei professionisti attraverso una procedura completamente informatizzata per le pratiche urbanistiche. Attraverso la piattaforma informatica sarà possibile inoltrare pratiche edilizie, tra cui Cila, Scia, Segnalazione Certificata Agibilità, domanda di permesso di Costruire, certificato di destinazione urbanistica, accertamento di conformità, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico. Un passo importante che significa semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione con maggiore velocità e flessibilità per rispondere alle richieste dei cittadini.

Tramite il SUE digitale, gestito dalla piattaforma Halley - con cui il Comune di Sermoneta gestisce il sistema informatico comunale integrato – i tecnici potranno trasmettere la documentazione attraverso la piattaforma digitale, seguendo una procedura intuitiva che consente di caricare e inviare tutta la documentazione necessaria alla pratica, relazionarsi in modo diretto e immediato con il Comune e monitorare in maniera autonoma l'avanzamento delle istanze.

Il SUE digitale offre all'utente un facile accesso agli elementi normativi e a tutte le altre informazioni necessarie per la presentazione e lo svolgimento delle pratiche e renderà più agili e rapide le relazioni fra l'Amministrazione comunale, il privato e gli altri Enti eventualmente coinvolte nel procedimento. I professionisti possono autenticarsi tramite Spid e registrarsi al portale, per poter operare in completa autonomia. Nei giorni scorsi è stato completato il caricamento della modulistica sul portale grazie al lavoro dell'ufficio urbanistica, coordinato dall'architetto Claudia Romagna, e ora è a disposizione dei tecnici.

«Il percorso di innovazione del Comune di Sermoneta - commenta il sindaco Giuseppina Giovannoli - passa anche attraverso la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La digitalizzazione dei processi amministrativi consente una migliore accessibilità del cittadino ai servizi offerti e una velocizzazione dei processi a vantaggio di tutti, aiutando nel contempo il personale comunale ad affrontare con maggiore rapidità le richieste di natura urbanistica»

L'attivazione del SUE rientra nel più ampio processo di digitalizzazione della macchina amministrativa, per il quale l'amministrazione Giovannoli ha chiesto e ottenuto fondi Pnrr per circa 300.000: «I finanziamenti – spiega ancora Giovannoli – ci consentiranno di ampliare e migliorare l'offerta dei servizi informatici. Dalla domanda di contributi alla richiesta di istanze on line come iscrizione a mensa e trasporto scolastico: sono solo alcuni dei servizi che potremo rendere più semplici da usare. Tutto ciò ci consentirà di far risparmiare tempo ai cittadini, potendo fare tutto comodamente dal proprio smartphone, ma anche di ottimizzare le risorse umane impegnate nei nostri uffici".