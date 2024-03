Tiene ancora banco il dibattito sull'isola pedonale che dall'1 aprile sarà definitiva e prevederà una serie di correttivi da realizzare entro 3/4 mesi, un progetto di decoro, nuovi parcheggi, la riapertura di un tratto tra corso Matteotti e via Diaz e la cancellazione di un pezzo di pista ciclabile, come è stato spiegato dall'amministrazione in una conferenza stampa. Se bisognerà aspettare il consiglio comunale del 26 marzo per sentirne parlare e dibattere in aula dopo il rinvio di ieri (vedi servizio a pagina 2), questo argomento è al centro di una discussione vivace animata dalle associazioni e dai partiti.

Mercoledì si è tenuto l'incontro ‘Quale isola pedonale' promosso dal consigliere di ‘Per Latina 2032 Nazzareno Ranaldi alla presenza di Italia Nostra e della sua presidente Maria Teresa Accatino. Nell'incontro sono stati ripresi i progetti degli ultimi anni sul centro storico, dal progetto di D'Erme a Wilmotte fino al concorso di idee vinto da Massimo Palumbo. E' stato presentato il progetto di Italia Nostra che mette al centro la circonvallazione e che prevede il posizionamento di parcheggi a raso e interrati per liberare il centro dalle macchine, delle alberature lungo la circonvallazione e la progettazione di piste ciclabili.

«L'importanza dell'isola significa qualità della vita, riduzione della Co2 - spiega Ranaldi - e al centro dell'isola dovrebbe stare il PUMS, cioè la riorganizzazione della mobilità. I dati di Legambiente su Latina dicono che abbiamo 70 macchine per 100 abitanti e che c'è la cattiva e persistente abitudine di non utilizzare mezzi alternativi, bicicletta, car sharing…».

Secondo quanto emerso nell'incontro la riapertura di parti del centro significherà tornare indietro mentre «è necessario ripopolare il centro con scelte importanti sulla banca d'Italia, il garage Ruspi, il mercato annonario, la Casa della Musica». Continua il confronto sull'isola pedonale domani alle 10.30 al Circolo Cittadino di Latina, con l'incontro promosso dal movimento civico Decisamente Latina dal titolo "L'isola che c'è, isola pedonale e centro storico».

«Decisamente Latina – spiega il Presidente del movimento civico, Andrea Giuliani – non poteva non iniziare proprio da qui, da un tema caldo come quello del futuro del centro storico di Latina su cui non si decide, ormai da anni. Vuole essere un momento di confronto sul nuovo progetto, ancora in itinere, dell'amministrazione comunale, ma soprattutto vuole essere un'occasione di ascolto».