Una panchina rossa nel centro di Aprilia contro la violenza di genere. Per celebrare la giornata internazionale delle donne l'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova panchina in piazza Roma donata dall'azienda Steel&Power. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Lanfranco Principi e dell'assessore ai Servizi Sociali Veronica Napolitano che hanno sottolineato l'impegno dell'Ente nella contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Presenti alla cerimonia anche il privato che ha donato l'opera e diversi componenti dell'amministrazione comunale.

"Oggi ricorre la Giornata internazionale della donna - ha sottolineato l'assessore Veronica Napolitano - ma le donne non sono le sole vittime di violenza. Per questo abbiamo voluto lasciare un segno tangibile di vicinanza e di sostegno nei confronti di ogni persona vittima di violenza".

"Il nostro impegno e in futuro - aggiunge il sindaco Lanfranco Principi - sarà teso non solo a ricordare queste giornate, che ci permettono di veicolare la cultura della non violenza, ma anche mettere in pratica le azioni che ci consentano su tutti i fronti di garantire il rispetto dei diritti e delle pari opportunità".

.