È stata rinviata a causa delle previsioni che per domenica prossima segnano maltempo la XVIII edizione della Sagra Falia e Broccoletti di Priverno. La decisione è stata presa con senso di responsabilità anche se a malincuore, dagli organizzatori, ieri sera verso le 20, ovvero quando sono arrivate le previsioni meteorologiche che prevedono brutto tempo. Questa la nota social del Comitato organizzatore che ha annunciato la decisione: "Con grande dispiacere annunciamo il rinvio della Sagra Falia e Broccoletti a Priverno Priverno a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dopo la grandine dell'anno scorso anche questa volta il tempo non è dalla nostra parte. Presto verrà comunicata la nuova data. Grazie per il vostro supporto e comprensione". Il rinvio è quindi a data da destinarsi ma la grandinata violenta dello scorso anno ha suggerito la via della prudenza. L'attesa quindi si sposta ora proprio intorno alla nuova data. L'appuntamento della Sagra è infatti uno dei più attesi dell'anno a Priverno. In 18 edizioni e poco più di venti anni, l'evento organizzato dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv, Pro Loco Priverno e Centro Operativo Circe è diventato tradizione. E non può essere altrimenti visto che protagonisti sono due prodotti, la falia e i broccoletti, protagonisti della cultura enogastronomica locale ma allo stesso tempo della tradizione. La falia, realizzata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata, è un prodotto tipico ed esclusivo di Priverno, a metà tra pane e pizza bianca e in quanto tale protetto da un marchio riconosciuto. I broccoletti, coltivati nella Valle dell'Amaseno, conosciuti con il nome di "Spadoni", sono anch'essi tipici. Il calendario di domenica, di cui si cercherà di recuperare il più possibile, mischiava sport, raduni di motori, musica popolare e cucina ad iniziative culturali dei musei e passeggiate nei vicoli