Le Attività produttive anche quest'anno tornano in Piazza del Comune con la "Festa di Primavera 2024". Una tre giorni organizzata dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione commercianti e florovivaisti di Sabaudia. Fiori, musica, balli e un viaggio culinario attraverso il cibo da strada.

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo gli appassionati del finger food potranno ‘perdersi' tra odori e sapori che verranno sprigionati dagli espositori dell'International Street food. Chef su strada che con orgoglio difendono i loro cibi. Friggeranno, impasteranno, bolliranno, inforneranno e arrostiranno come se fossero tra le mura dei loro laboratori d'origine. Ci saranno sapori tipici di tutta Italia. Sarà un vero viaggio culinario nel cuore della città delle dune. Ma la Festa di Primavera non sarà solo street food.

Sabato e domenica, infatti i florovivaisti esporranno le loro meravigliose piante che potranno essere acquistate dagli amanti dei fiori e del giardinaggio.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli. Dalle 10 alle 17 di sabato, a Campo di Marte ci sarà la Festa degli Aquiloni, in collaborazione con l'Associazione Ninfea, il gruppo Scout e l'Associazione Alta Quota.

Sabato e domenica, invece, dalle 17 tutti in Piazza del Comune per assistere ai saggi di danza, in collaborazione con le Associazioni locali.

"Siamo convinti che per lo sviluppo della comunità locale, sia fondamentale la promozione culturale, commerciale, turistica e la valorizzazione del territorio - ha commentato il consigliere delegato alle Attività Produttive, Giovanni Pietro Fogli -. Con gli eventi delle Attività produttive riusciamo a fare diventare più attrattiva la città. Il nostro obiettivo è anche quello di favorire l'aggregazione sociale, coinvolgendo così non solo i residenti ma anche i turisti. La scelta della Festa di Primavera, compreso lo street food, è stata ampiamente condivisa dall'Ascom-Confcommercio Sabaudia che, tra l'altro ci ha comunicato la volontà all'allestimento floreale delle maggiori vie della città, ripercorrendo l'esperienza dello scorso anno. Saranno infatti ancorati diversi vasi ai pali della pubblica illuminazione. Nelle diverse stagioni - ha concluso il consigliere delegato Fogli - si dovranno solo sostituire le piante. Permettetemi di ringraziare pubblicamente tutti i commercianti che con entusiasmo e disponibilità lavorano insieme a noi per migliorare la nostra Sabaudia".