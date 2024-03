Un mecenate che sostiene eventi o iniziative culturali, uno sponsor che finanzia un'opera o provvede alla sua manutenzione e cura adesso a Terracina è possibile. È stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento che disciplina le attività di sponsorizzazioni di iniziative e attività organizzate e gestite dal Comune.

Il ricorso alle sponsorizzazioni rappresenta un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune e ha lo scopo di promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi e nelle prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa. I contratti di sponsorizzazione possono prevedere somme di denaro come forniture di beni, servizi o lavori. Sono previsti, tra le altre cose, le forniture di materiali, le realizzazioni o le gestioni di un'opera o di un'area, la gestione di un servizio, i lavori di restauro, e poi eventi culturali, sportivi e turistici, la manutenzione di parchi e rotatorie, le attività di marketing e promozione territoriale. Il regolamento è stato elaborato dal Dipartimento Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Terracina, e poi condiviso con tutti gli altri uffici.

"La sinergia tra privato e Amministrazione Pubblica costituisce indubbiamente una grande opportunità di crescita per la nostra Città, e con questo regolamento discipliniamo ogni forma di intervento che potrà essere un valore aggiunto per la nostra Comunità, tutto all'insegna della chiarezza e della trasparenza. Siamo molto fiduciosi che tutto questo porterà un grande vantaggio a Terracina", ha dichiarato l'Assessore allo Sport, al Turismo e alla Cultura Alessandra Feudi.

"Sappiamo bene che i tempi di intervento dei privati sono ben diversi da quelli di una Pubblica Amministrazione, che tante volte si trova davanti a un percorso a ostacoli per raggiungere un obiettivo. Con questo regolamento rendiamo sicuramente alcuni procedimenti più semplici e celeri, e consentiamo la partecipazione diretta non soltanto all'imprenditore che si propone per finanziare un'opera o un progetto, ma anche ai cittadini o alle associazioni che vogliono impegnarsi nella manutenzione di aree verdi o giardini. È una possibilità in più che diamo alla nostra Città", ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.