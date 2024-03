La situazione insostenibile dei dipendenti dell'Azienda Speciale Vola di Roccagorga ha raggiunto un punto critico. Lo affermano in una nota congiunta il vicesegretario nazionale della Ugl Psa, Marco Iannarilli, e il consigliere comunale di Roccagorga Rinasce, Lubiana Restaini, che tengono i riflettori accesi sul mancato della tredicesima mensilità ai dipendenti che, a causa dei mancati trasferimenti delle somme detratte per le cessioni del quinto dalle loro buste paga agli istituti bancari, si trovano ingiustamente etichettati come cattivi pagatori. "La situazione è aggravata dal fatto che, ad oggi, continuano a non ricevere lo stipendio".



"Ora basta. pretendiamo rispetto e risposte veloci e risolutive - afferma Iannarilli - Siamo allibiti di cosa stanno passando nel silenzio più assoluto i dipendenti dell'Azienda Speciale Vola di Roccagorga ,che da mesi aspettano il saldo della 13 Mensilità , che sono diventati anche clamorosamente senza volerlo cattivi pagatori per le banche perché nonostante a loro vengano detratti i soldi dalle buste paga per le cifre destinate per le cessioni del quinto e non solo, la stessa azienda da mesi pur trattenendo i loro soldi non paga come dovrebbe, il dovuto agli istituti bancari, inoltre ad oggi ancora non percepiscono lo stipendio! è necessario dare risposte veloci e risolutive per i lavoratori e le loro famiglie che sono danneggiate clamorosamente per colpa di una gestione al limite della legalità, per la quale ci stiamo adoperando a tutela dei lavoratori stessi nelle sedi opportune, non escludiamo anche manifestazioni pacifiche sotto il comune: ora basta giocare sulla pelle dei lavoratori e delle loro stesse famiglie".

All'interno del dibattito crescente sulla crisi dell'Azienda Speciale Vola di Roccagorga, si aggiunge la voce critica della consigliera Lubiana Restaini, capogruppo della lista Roccagorga Rinasce e dirigente provinciale di Forza Italia. "Quello che sta accadendo ai lavoratori dell'Azienda Speciale Vola è inaccettabile. La gestione attuale sta non solo negando ai dipendenti il loro diritto a una retribuzione puntuale e adeguata, ma sta anche erodendo la loro dignità con promesse vuote e soluzioni parziali che non fanno che prolungare la loro sofferenza. Erogare soltanto una parte dello stipendio e ritardare il pagamento delle tredicesime non è solo una questione finanziaria, ma un chiaro segnale di disprezzo nei confronti di chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio lavoro al benessere della nostra comunità".



La consigliera esprime anche la sua preoccupazione per le promesse fatte dall'amministrazione che, a suo dire, si sono rivelate essere irrealizzabili, lasciando i lavoratori in uno stato di incertezza e ansia per il futuro. «Promettere ciò che non si può mantenere non è solo disonesto, ma toglie ai lavoratori ciò che hanno di più prezioso: la speranza e la fiducia nel futuro. È tempo che l'amministrazione affronti la realtà e si adoperi per trovare soluzioni concrete e durature, anziché nascondersi dietro a soluzioni temporanee che non fanno altro che aggravare il problema».