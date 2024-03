Raffinato, poetico, ma anche energico e capace di suscitare emozioni intense: il cantautore Gatto Panceri si esibirà in un concerto gratuito sabato 16 marzo a partire dalle 20 in Piazza della Libertà a Gaeta nell'ambito della manifestazione Favole di Gusto. L'artista scrive da sempre testi e musiche dei suoi brani e nel 1990 il provino di una sua canzone "Canterò per te" finisce tra le mani di Mina che decide di inciderla sul suo album "Uiallalla". Il brano diventa un successo che non sfugge all'attenzione degli addetti ai lavori dell'ambiente musicale italiano.



Con il suo primo album da cantante, datato 1991 dal titolo "Cavoli amari", Panceri comincia a farsi conoscere dal grande pubblico e nell'estate dello stesso anno partecipa al Festivalbar con il brano "Aiuto". Gatto Panceri ha scritto canzoni per tanti artisti affermati. Spicca tra tutte ovviamente "Vivo per lei", interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia, che ha venduto 31 milioni di dischi ed è famosa in tutto il mondo. Sempre per Giorgia firma otto brani nel suo album "Come Thelma e Louise" del 1997, tra i quali i singoli "Riguarda noi" e "C'è da fare". In precedenza Gatto aveva collaborato con Mietta nel suo album del 1994 "Cambia pelle", dove comparvero quattro suoi brani. Gianni Morandi interpreta la sua "La voce", inclusa nell'album "Morandi", e Sirya presenta al Festivalbar "Station wagon", scritta da Gatto per lei nel 1998. Per Bocelli scrive un altro brano dal titolo "Sempre sempre", inserito nel plurivenduto album "Romanza".



Da Mia a Le tue mani a L'amore va oltre, Gatto Panceri incanterà il pubblico del Golfo di Gaeta con i suoi successi. Ad accompagnarlo sul palco una band tutta pontina che, dal 2018, lavora con lui. Si tratta di un gruppo di musicisti di Gaeta e Formia: Tato Illiano alla batteria, Giovanni Mautone, al basso, Francesco Buonaugurio chitarre e cori, Edoardo Fascione chitarre, Paolo Galletto piano e tastiere. Appuntamento imperdibile sabato 16 marzo alle 20 in Piazza della Libertà. Ingresso libero.