A seguito di lavori programmati su alcuni impianti ubicati a Pomezia da parte di E-distribuzione, si avvisa la cittadinanza l'energia elettrica verrà interrotta il giorno giovedì 14 marzo 2024, dalle ore 08:30 alle ore 15:30.

Le strade interessate - Le strade interessate sono: piazza S. Benedetto (civici da 23 a 25, 29, da 42 a 46, sn); via Cicerone (numeri civici 3, 5a, 5b, sn); via Catilina (numeri civici 1, 2); via Varrone (numeri civici 18, 32, 33).



L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.