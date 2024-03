Estrazioni da ricordare quelle del Lotto e 10eLotto dello scorso fine settimana per i giocatori del Lazio. In particolare - riporta l'agenzia Agimeg - la provincia di Roma ha registrato quattro vincite con la fortuna che ha fatto tappa anche nella zona di Latina. A Lenola infatti sono stati vinti con 10eLotto nella giornata di sabato 10.005 euro grazie a otto numeri azzeccati su nove in modalità istantanea.

Con due vincite da 80 mila euro della Capitale e un'altra da 22mila a Palestrina il totale delle vincite nella regione ha superato i 130.000 euro.