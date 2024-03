La gestione complessiva prevede, per una durata di sei anni e un canone annuo di 6.800 euro, l'utilizzo da parte del concessionario dell'area del parco per lo svolgimento di attività, culturali sociali, ludiche, ricreative e sportive, del chiosco adibito a bar con relative strutture di servizio (servizi igienici, ingresso, deposto, spogliatoi) ed area di ristoro di pertinenza, recinzioni e cancelli di accesso al parco. Oggetto del bando anche i servizi di sorveglianza e presidio del parco, custodia con apertura e chiusura dei cancelli di acceso, servizi diversi di pulizia dei vialetti del parco; servizi di sorveglianza e presidio del parco, custodia con apertura e chiusura dei cancelli di acceso all'area sgambamento cani.

L'aggiudicazione provvisoria, di cui la determinazione dirigenziale è in fase di pubblicazione, diventerà immediatamente esecutiva, solo previa verifica dei requisiti.

La notizia arriva dall'assessore al Patrimonio Ada Nasti che, motivando i tempi lunghi dell'assegnazione, dovuti ad una precedente gara andata deserta, ha voluto ringraziare i volontari del patto di collaborazione che in questi mesi hanno consentito l'apertura e la chiusura del cancello dell'area giochi, rimasta così accessibile ai bambini.

"Ultimata la gara per l'assegnazione del chiosco-bar all'interno del Parco San Marco, l'aggiudicazione provvisoria è stata assegnata alla Ag Planet srl, che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico-economico. A breve il servizio sarà di nuovo attivo all'interno dell'area verde urbana, migliorando di gran lunga la sua vivibilità anche da parte dei bambini e delle loro famiglie in uno spazio, pertinente al chiosco-bar, più curato e più sicuro".

