Premio scolastico "Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza", si entra nella fase concreta ed operativa. Oggi in commissione istruzione presieduta da Giuseppe Coriddi alla presenza dell'assessore Tesone, è stato dato seguito alla definizione del regolamento del premio e a quanto proposto ed approvato all'unanimità in consiglio comunale con la mozione presentata dalle consigliere Serena Baccini, Valeria Campagna, Federica Censi, Maria Ciolfi, Pina Cochi, Floriana Coletta, Valentina Colonna, Daniela Fiore, Loretta Isotton, Simona Mule, Francesca Pagano. Il premio, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di Latina, punta a creare nelle nuove generazioni, attraverso le metodologie del Cooperative Learning, Learning by doing e Simulazione/Roleplaying, la consapevolezza e la responsabilità in merito a fenomeni quali la violenza di genere, la parità di genere, e il rispetto dell'altro. Le proposte progettuali potranno essere realizzate da classi, gruppi di studenti (anche di classi diverse) o singoli studenti e gli elaborati dovranno avere come oggetto la prevenzione contro la violenza delle donne e/o educare alla parità di genere, Potranno essere presentati in forma di racconto, poesie, scritti, materiali audiovisivi, video, fotografie, grafiche, creazioni artistiche, arti figurative, prodotti musicali ed ogni altra eventuale proposta artistica. La Commissione potrà riservarsi l'attribuzione di un Premio Speciale ad un'immagine o disegno, che diventerà "il simbolo" di eventi promossi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne dell'anno successivo. La commissione si riserva altresì di assegnare ulteriori menzioni, per un massimo di 4, per le proposte particolarmente meritevoli. Ogni commissario valuterà ogni proposta tenendo conto di: impatto emotivo, originalità, valore del messaggio trasmesso, efficacia comunicativa, efficacia narrativa e/o scenica, attribuendo per ciascuna voce un punteggio da 1 a 10. I premi conferiti saranno quattro, corrispondenti a ciascun grado scolastico e verranno assegnati all'elaborato che avrà ottenuto il maggior punteggio rispetto ai criteri sopra riportati e saranno stanziati 2.000,00 euro a grado scolastico per l'anno 2024 Massima la condivisione in commissione sull'approvazione del regolamento e l'indirizzo dato agli uffici che con puntualità hanno seguito i lavori e nei prossimi giorni predisporranno la delibera da sottoporre al consiglio in termini brevissimi. "Non posso che essere onorato di aver contribuito al mantenimento di un impegno, espresso in modo unanime e trasversale da tutta l'assise comunale, per aver dato sostanza a quanto contenuto nella mozione approvata lo scorso 27 novembre. Il cambiamento – spiega il presidente della commissione, Giuseppe Coriddi – a cui tutti auspichiamo affonda le sue radici nella cultura e nella conoscenza. La scuola, a tutti i livelli, è il motore della creazione della coscienza critica di ciascuno di noi e come tale è il luogo deputato ad instillare, congiuntamente alle famiglie, l'importanza del rispetto, della parità di genere, dell'accettazione dell'altro e del diverso da sé. Un ringraziamento particolare al sindaco Matilde Celentano che ha sostenuto e seguito i lavori della commissione spingendo nella riduzione dei tempi dell'impegno assunto di fronte ai cittadini e tutte le donne vittime di ogni forma di violenza".