Dopo essere stato riaperto al pubblico e aver ripreso a pieno ritmo la sua programmazione in cartellone, il Teatro D'Annunzio di Latina sta per ricevere un importantissimo riconoscimento dal Ministero come monumento nazionale.

«Grazie ad un emendamento che ho presentato oggi in commissione Cultura alla Camera - spiega la deputata della Lega Giovanna Miele -, anche il Teatro Gabriele d'Annunzio di Latina, al pari di altri palcoscenici italiani di grande rilievo, potrà essere finalmente dichiarato monumento nazionale. E' una giornata storica per la nostra città e questo risultato, che rivendico con grande orgoglio e soddisfazione, è una vittoria per un territorio e la sua comunità che in questo importante presidio culturale si ritrova e si riconosce. Il teatro d'Annunzio non è solo una splendida cornice per opere e attività artistiche che nel corso degli anni ha saputo attrarre e accogliere, ma è soprattutto il simbolo culturale di Latina, cuore pulsante della nostra città. Doveroso e giusto che anche il D'Annunzio, come tanti altri teatri del nostro Paese, possa godere di questo riconoscimento prestigioso».

Soddisfatto del risultato ottenuto in Commissione Cultura anche il vicesindaco di Latina e Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale. «Ringrazio l'Onorevole Miele - aggiunge Carnevale - per l'impegno profuso nelle sedi istituzionali a favore del nostro Teatro D'Annunzio. Come amministrazione comunale stiamo lavorando in sinergia con Governo e Regione per dare a Latina l'attenzione che merita una città giovane e dinamica come la nostra. I progetti del Pnrr e i finanziamenti per le infrastrutture sono un segno tangibile del lavoro di squadra che stiamo portando avanti sia come Lega sia come coalizione di governo con i nostri rappresentanti istituzionali».