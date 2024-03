"Il sopralluogo di oggi – dichiara l'assessore Franco Addonizio – aveva l'obiettivo di verificare il funzionamento dell'impianto di depurazione, recentemente oggetto di ripristino e manutenzione ordinaria. Nell'area, che risulta perfettamente funzionante grazie agli interventi effettuati, sono state piantate nuove essenze, che tra qualche settimana fioriranno, e delle piante autoctone della zona. Il nostro obiettivo, adesso, è di rendere fruibile l'area anche agli studenti e abbiamo in mente di coinvolgere le scuole che hanno aderito al progetto Eco-schools. Vogliamo che diventi un luogo di incontro e che siano effettuati uscite istruttive per gli studenti che così possano conoscere il sistema. Oltre al ripristino dell'impianto di fitodepurazione verificato questa mattina – conclude Addonizio – provvederemo anche all'ampliamento, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Provincia di Latina".

Sopralluogo da parte dell'assessore all'Ambiente Franco Addonizio presso l'impianto di fidepurazione di via Massaro. Insieme a lui Elisabetta Alfarano, dell'ufficio Ambiente del Comune di Latina, oltre che tecnici e funzionari della Provincia di Latina.

