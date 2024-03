Olga Campofreda torna nel Sud Pontino per incontrare, venerdì 15 marzo, la mattina i ragazzi del liceo scientifico Enrico Fermi di Gaeta e alle ore 19.00 presso il Gran Caffè Tirreno di Formia i lettori e chiunque vorrà partecipare. Autrice del libro "Ragazze per bene" (NNeditore), tra le scrittrici più amate dai ragazze, Campofreda vive a Londra ma è originaria di Caserta, e nella Capitale inglese lavora come ricercatrice in Italian e Cultural studies e insegna scherma per la nazionale inglese Under 20.

Il suo più recente romanzo è un successo, e ha conquistato il cuore delle nuove generazioni che trovano in questa storia - protagonista una ragazza che si ribella a consuetudini già logore per trovare una strada nuova, tutta sua, da costruire con consapevolezza giorno dopo giorno -, un invito ad essere sempre se stessi, anche quando la vita ti pone di fronte delle difficoltà e delle scelte.

L'incontro con i lettori è coordinato dalla Libreria Tuttilibri Mondadori dei fratelli Campino, e dai circoli di lettura Immaginaria Book Club, Un'altra lettura e Vibrazioni Letterarie.

Ingresso libero. Infoline: 0771/ 267967 oppure 333/9280637.