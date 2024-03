E' possibile presentare la propria candidatura entro le ore 12 di Lunedì 8 Aprile 2024, a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Via dei Bersaglieri 22/24. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune di Aprilia.

La convenzione avrà durata di 2 anni prorogabili per un ulteriore anno previa delibera di giunta, durante i quali il gestore sarà chiamato a organizzare 12 edizioni, eventualmente edizioni straordinarie se specificamente autorizzate.

E' stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Aprilia il bando per l'affidamento in gestione tramite selezione pubblica dell'organizzazione, gestione e svolgimento del mercatino dell'usato, dell'artigianato, del collezionismo e dell'hobbistica.

