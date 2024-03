Latina è una città particolare, sempre capace di sorprendere, di regalare "sorprese" che sembrano nascoste, ma la cui risonanza è forte soprattutto al di fuori dei confini del territorio. Per esempio: in quanti sapevano che in via Monte Bianco, traversa di via Epitaffio, esiste quello che ad oggi è un vero e proprio polo dell'automotive, tutto Made in Latina?

Ecco, quel quadrante ieri ha fatto sentire con forza la sua presenza, ospitando un evento di caratura internazionale, ossia il primo meeting dell'anno di Carmunication, l'associazione indipendente per l'intero settore Iam - Independent Automotive Aftermarket che comprende produttori, distributori, autoriparatori, start-up, specialisti in telematica ed esperti.

Quarantasette partecipanti nell'incontro mattutino, aperto ad associati e a loro invitati provenienti da tutto il mondo, più un ulteriore incontro riservato ai soci nel pomeriggio: tutto questo è stato ospitato nel nuovo Automotive Innovation Center di Tekné, inaugurato proprio nella giornata di ieri, struttura situata di fronte al grande edificio che ospita la Unit Holding, realtà composta da un network di aziende specializzate nel settore automotive rivolte all'intera filiera dell'aftermarket.

Dietro a questo polo dell'automotive, c'è una storia di radici, di territorio, di un'imprenditoria viva e che ha creduto sempre nella città. A spiegarlo è Patrick Lo Pinto, amministratore delegato di Tekné Consulting ed eXponentia, nonché membro di Carmunication con eXponentia, che ieri ha ospitato l'evento nel nuovo Aic. «Noi nasciamo qui a Latina, nel 1984, con un'azienda di famiglia che vendeva e vende tutt'oggi ricambi, che è Unica Automotive. È una realtà locale che nel tempo ha investito sul territorio, per cercare di supportare gli autoriparatori. Tutto quello che si vede qui oggi, ossia le 26 aziende e le 200 persone che lavorano al loro interno, nasce da questa storia».

Insomma, una bottega di famiglia che negli anni ha espanso i propri orizzonti, diventando un punto di riferimento locale, nazionale e internazionale, che ha dato vita a realtà tra loro interconnesse e che fanno rete. Tra queste spicca per esempio Rapidoo, brand attivo con sedi in tutta Italia..

Tutto ciò ha portato Latina ad essere scelta dai maggiori stakeholders internazionali per confrontarsi su temi di grande attualità per il settore. «Quello di oggi (ieri, ndr.) è un incontro molto importante - prosegue Lo Pinto - ospitato in una struttura acquistata due anni fa e i cui lavori sono stati conclusi lo scorso mese di novembre. L'obiettivo è quello di essere un centro innovativo per la formazione dell'automotive, indirizzata agli autoriparatori, categoria che si sta evolvendo in maniera considerevole dal punto di vista tecnologico. Inoltre, la Tekné Consulting fa parte di associazioni sia nazionali che internazionali ed oggi ospita l'assemblea generale di Carmunication, partecipata da persone provenienti da tutto il mondo per trattare tematiche relative ai veicoli connessi e all'evoluzione del settore. Si tratta di profili molto importanti: tra i partecipanti ci sono amministratori delegati, responsabili di marketing e altre professionalità di spicco. Per noi, ospitare questa assemblea è motivo di orgoglio, ma anche un impegno, visto che in questo contesto stiamo anche rappresentando le realtà locali».

La città di Latina si conferma nuovamente un terreno fertile per l'imprenditoria, nonostante le difficoltà logistiche che il territorio presenta e che tutti, purtroppo, conoscono: «A Latina c'è tanta imprenditoria che vuole fare, tanti imprenditori che investono. La pecca più grande che abbiamo sono le infrastrutture di collegamento, perché arrivare qui, oggi, non è stato così semplice per i partecipanti. Disporre di un'autostrada, per esempio, già darebbe un grande slancio al tessuto produttivo locale. Noi siamo qui, pronti ad investire e a fare in modo che questo settore continui ad esistere».