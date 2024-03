Doppia chance per la provincia, che vede in gara sia il capoluogo che Gaeta, rappresentati rispettivamente dai sindaci Matilde Celentano e Cristian Leccese

Alle ore 11.40 proclamata la Capitale Italiana della Cultura 2026. E' il capoluogo abruzzese de L'Aquila, come da pronostico, eletto dalla giuria. Nulla da fare per Latina e Gaeta

