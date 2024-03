E' crollato l'altra sera sulla carreggiata e per fortuna in quel momento non passavano veicoli o pedoni. Ieri lungo la strada provinciale che collega la piana a Norma, la via Norbana, personale tecnico e operai hanno effettuato un sopralluogo sia per la rimozione del masso franato che nel frattempo la Polizia locale di Norma aveva provveduto a transennare e segnalare agli utenti della strada, sia per una prima verifica dello stato dei luoghi e del costone. Lo rende noto il sindaco Andrea Dell'Omo che oltre a raccomandare la massima intenzione annuncia ulteriori verifiche sul tratto montano per scongiurare ulteriori smottamenti.