Sono comparsi nella giornata di martedì in diversi punti del centro storico, dalle abitazioni private agli alberi, fino al palazzo comunale lato Piazza Mafalda di Savoia. Stiamo parlando di fogli di carta attaccati con il nastro da pacchi riportanti frasi a sfondo sessuale. Una goliardata? Difficile davvero capire il senso del gesto, di cattivo gusto, e chiaramente l'obiettivo. Quanto affisso è stato in gran parte rimosso. Per quanto riguarda Piazza Mafalda di Savoia e altre zone del centro, con ogni probabilità sarà possibile visionare le telecamere comunali e risalire quindi a chi ha affisso i cartelli.