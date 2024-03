Prosegue a Sermoneta con un nuovo appuntamento la rassegna di eventi culturali "Incontri di Marzo" promossa dall'amministrazione comunale.

Questo venerdì 15 marzo alle 16.30 alla chiesa di San Michele Arcangelo presenteremo il libro "Accessibilità e inclusività nei centri storici minori", frutto del lavoro di tre anni del "Laboratorio Sermoneta", grazie all'accordo tra il Comune e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Roma Tre firmato a febbraio 2021 per promuovere attività di ricerca, di studio e di ipotesi progettuali mirate al recupero e al riuso del centro storico di Sermoneta.

Grazie al rapporto consolidato tra università e amministrazione comunale, la città di Sermoneta è diventata materia di studio universitario, con la presenza in questi tre anni di decine di studenti che hanno approfondito l'urbanistica del centro storico: questo lavoro è ora riassunto in un libro, curato dal dottorando Piero Casacchia e pubblicato dal Comune di Sermoneta, che rappresenta un punto di vista privilegiato sul passato, il presente e il futuro di Sermoneta.

Interverranno il sindaco Giuseppina Giovannoli, i prof. Michele Zampilli, Marco Canciani, Luca Trulli e Valerio Palmieri dell'Università di Roma Tre, Massimo Rosolini presidente dell'ordine degli architetti di Latina, Luca Marzi dell'Università di Firenze, Massimo Amodio presidente della Fondazione Caetani.

Al termine, ci sarà la presentazione della tesi di laurea magistrale in architettura-restauro "Il piano delle finiture superficiali. Il caso del centro storico di Sermoneta" di Chiara Loconte, Carmen Melchionna, Silvia Salvati e Chiara Vannozzi.

"Quello di venerdì è il terzo evento annuale organizzato a Sermoneta nell'ambito del Laboratorio Sermoneta", spiega il sindaco Giovannoli: "una grande opportunità di confronto e scambio tra studenti, docenti e amministrazione sulla valorizzazione del nostro patrimonio".