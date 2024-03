Dopo la conclusione dei lavori di rifacimento delle facciate ed efficientamento energetico del mega condominio di via Terracina, i residenti si trovano ad affrontare un nuovo problema: un'invasione di piccioni negli appartamenti abbandonati da anni. Questa situazione paradossale ha creato disagi per chi vive nelle abitazioni adiacenti, causando disturbi e pericoli igienico-sanitari. L'edificio è passato dalle mani di un ente all'altro, e alcuni alloggi vuoti sono rimasti inutilizzati e degradati, diventando rifugi per i piccioni. I residenti hanno denunciato la situazione alle autorità competenti, ma finora non hanno ricevuto risposte o soluzioni. Non mancano infatti, i casi di condomini che hanno formalizzato un esposto, all'ente proprietario come alla società che ne gestisce il patrimonio immobiliare, compresi Comune, Polizia Locale e Asl, ma senza ricevere alcuna risposta, tantomeno una soluzione.

