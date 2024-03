Un tredicenne di Cisterna si è allontanato ieri mattina dalla sua classe durante l'orario scolastico, causando ansia e paura ai familiari. A lanciare l'allarme sono stati i docenti di un istituto del centro: lo studente avrebbe chiesto di andare al bagno senza però fare ritorno. Sono scattate le ricerche degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Dopo ore di ricerca per le strade della città, la Polizia Locale è riuscita ad individuarlo attraverso l'analisi del sistema di videosorveglianza. Raggiunto da una pattuglia, è apparso in buone condizioni di salute ed è stato affidato ai genitori che lo stavano aspettando al Comando di corso della Repubblica, dove hanno potuto riabbracciarlo.

