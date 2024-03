Ci sono luoghi del territorio che hanno un fascino tutto loro, tra questi, sicuramente c'è la strada provinciale Itri-Sperlonga, la cosiddetta Magliana, dal tratto della contrada aurunca. Un pezzo di arteria stradale che dalle colline del sud pontino si affaccia fino sul mar Tirreno. Un luogo che anche le telecamere della televisione e dei registi cinematografici, spesso scelgono per girare le scene accattivanti di pellicole che possano catturare l'attenzione di chi si trova dall'altra parte dello schermo. Sarà così anche per il film "Sentimenti Oscuri", che ha chiesto e ottenuto la chiusura al traffico per gran parte delle giornate di lunedì e martedì prossimo della via panoramica. Una chiusura al traffico veicolare e pedonale dalle 8 del mattino alle 19 del pomeriggio. La chiusura riguarda la parte di strada provinciale tra il chilometro 8+600 e quello 13+100. Vietato il traffico sia a piedi che con qualsiasi mezzo che non sia parte delle riprese o della lavorazione del film. Due giorni nei quali coloro che dovranno percorrere il tratto tra Itri e Sperlonga, saranno costretti a trovare percorsi alternativi.

Compresi in questa limitazione, anche i tantissimi cicloamatori che ogni giorno affrontano i tornanti di una delle strade più belle del sud del territorio pontino, che dalla vegetazione naturale tipica dei colli degli Aurunci, si irradia fino alla bellezza della costa della Riviera d'Ulisse, osservando dall'alto sia la strada Flacca che la Grotta di Tiberio, nonché il borgo di Sperlonga