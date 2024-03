"Molto bello ed interessante è stato l'incontro tra gli studenti di Latina e gli studenti di Fiume, così come quello tra i docenti con l'obiettivo di avviare progetti culturali scolastici futuri", hanno fatto sapere Tesone e Chiarato, insieme ai consiglieri Faticoni, Valletta e Bruni.

Nell'ambito del Viaggio del Ricordo, organizzato per la commemorazione delle vittime della strage delle foibe, la delegazione di studenti, insegnanti e amministratori comunali di Latina ha visitato la città di Fiume. "Una tappa per comprendere le ragioni e il dramma dell'esodo giuliano dalmata", hanno sottolineato gli assessori presenti, Andrea Chiarato e Francesca Tesone, rispettivamente con delega alle Politiche giovanili e alla Pubblica istruzione.

