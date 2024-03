Da alcuni giorni non rispondeva alle chiamate telefoniche degli amici e dei familiari, che preoccupati da questo silenzio hanno lanciato l'allarme. E purtroppo i timori di quest'ultimi si sono rivelati fondati, visto che un 76enne di Aprilia è stato ritrovato morto in casa, un'abitazione nel centro cittadino che si trova vicino all'acquedotto comunale. A scoprire il corpo dell'uomo ieri poco prima l'ora di pranzo sono stati gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, intervenuti sul posto su richiesta degli amici e dei familiari che da alcuni giorni non avevano più notizie o contatti con l'anziano.

Sul luogo è intervenuta anche un'ambulanza del 118 ma il personale medico-sanitario ha potuto solo prendere atto del decesso del 76enne di Aprilia, con molta probabilità morto da qualche giorno. Nessun dubbio invece che si sia trattato di una morte naturale, probabilmente dovuta a un malore.