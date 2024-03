L'istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta si conferma una scuola d'eccellenza e di respiro europeo.

In questi giorni sette studenti della scuola Les Aigues di Cardedeu, in Spagna, sono a Sermoneta per il progetto Erasmus Ka 122 "mobilità breve" di docenti e alunni tra le scuole di Sermoneta, Portogallo, Grecia e Slovenia, che ha come filo conduttore l'arte.

"Scuola e Comune vogliono essere costruttori di pace e lo dimostrano ormai da dieci anni portando avanti i progetti Erasmus, che vede la collaborazione dell'amministrazione comunale, dell'istituto comprensivo, delle docenti e delle famiglie", spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, che questa mattina ha accolto gli studenti spagnoli in una cerimonia al plesso di Sermoneta Scalo, insieme al vice sindaco Nicola Minniti, il dirigente scolastico Lorenzo Cuna, le insegnanti dei due paesi e naturalmente gli studenti. I sette ragazzi spagnoli sono ospitati dalle famiglie sermonetane.

Oltre alle varie attività svolte in classe, c'è stata la visita al centro storico di Sermoneta, al museo della storia della ceramica e al Castello Caetani.

"La nostra scuola sta formando i cittadini del futuro, cittadini "europei" che hanno nella loro formazione la voglia di imparare da culture diverse, confrontarsi con i loro coetanei europei ed essere pronti a mettersi in gioco", ha aggiunto il sindaco. "Per questo voglio dire grazie agli/alle insegnanti per il loro impegno costante e continuo, alla docente referente dell'Erasmus Cecilia Santoiemma per la passione con cui porta avanti il progetto, alle famiglie che hanno aperto le porte delle loro case agli studenti di Cardedeu: Sermoneta è orgogliosa di voi".