C'è un nuovo favorito per ricevere il testimone da Silvia Cavalli e diventare il Commissario della Asl Latina (per adesso, però, bisogna ancora parlare di corsa a due). Ma se fino a qualche giorno fa il nome più caldo era quello di Francesco Bevere, adesso in pole position è scattata Sabrina Cenciarelli. L'attuale direttore amministrativo dell'azienda sanitaria pontina, col passare delle ore, ha guadagnato terreno su Bevere diventando la principale candidata ad assumere l'importante ruolo.

Alla nomina ufficiale manca ancora una settimana: il mandato di Silvia Cavalli scadrà il 22 marzo, ma ormai i giochi sono quasi fatti.

Sabrina Cenciarelli prima di entrare a far parte della Asl pontina, come direttore amministrativo, aveva lavorato alle dipendenze della Asl Roma 2 ricoprendo i ruoli di Coordinatore dell'area economico-finanziaria (e committenza) e di direttore Uoc gestione procedure d'acquisto e contratti. Nella nostra azienda ha operato, da tre anni a questa parte, al fianco del dg Silvia Cavalli dando il proprio apporto ai risultati ottenuti durante il trienno che sta per concludersi.

Puntare su Sabrina Cenciarelli significherebbe voler dare continuità al lavoro svolto dalla direzione generale dal 2021 ad oggi, scegliendo una persona che conosce bene le dinamiche interne (ed esterne) del sistema sanitario pontino. E costituirebbe la vittoria della corrente che preferisce una figura pontina, o comunque già radicata sul territorio, rispetto a quella che vorrebbe un Commissario proveniente dall'hinterland romano, ovvero una figura scelta tra professionisti di grande esperienza nel giro della sanità capitolina. E in questo caso il nome forte è Francesco Bevere.

Corsa a due quindi, ma con un favorito: in pole position c'è Sabrina Cenciarelli, dietro Francesco Bevere.