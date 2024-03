Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nel primo pomeriggio di oggi a Priverno. Erano le 12.55 - così come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica - quando i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.4, con epicentro nel paese Lepino, ad una profondità di otto chilometri. Un fenomeno avvertito solo da alcuni cittadini, ma la cui propagazione sembra essere arrivata fino a Frosinone e provincia, dove nei social è partito il tam-tam per capire dove fosse avvenuta. La seconda scossa, di entità addirittura più lieve della prima, di magnitudo 1.8, è stata registrata invece alle 15.55, sempre a Priverno e sempre ad una profondità di 8 chilometri.

