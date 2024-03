Dei 67 Comuni che hanno espresso interesse, ne sono rimasti 19 e tra questi c'è anche Norma.

Il centro lepino infatti è tra i finalisti per ospitare Jazz'A-Inn 2024 (in programma dal 23 al 29 settembre 2024), un format artistico di open innovation che dal 2017 porta nei borghi imprese, startup e investitori ad incontrarsi con gli amministratori locali e il territorio per condividere idee e progetti innovativi, organizzato dalla Fondazione Ampioraggio che quest'anno avrà un focus sull'intelligenza artificiale. Delle 67 richieste, ne sono state accolte 51, con la commissione che successivamente ha accettato 19 progetti. Norma è uno dei tre comuni del Lazio insieme a Sabaudia e Segni.

«Abbiamo presentato un progetto che punta a coinvolgere in modo attivo ogni luogo di rilievo del nostro territorio - ci ha raccontato il sindaco di Norma Andrea Dell'Omo - con il sito archeologico come punto di forza. Speriamo di essere tra i tre Comuni finalisti e magari di poter aggiungere questa importante manifestazione nazionale a quelle che sono già in cantiere per la prossima estate».

Non solo l'Amministrazione comunale, ma anche la cittadinanza può contribuire a sostenere la candidatura di Norma a capitale dell'innovazione. Da oggi infatti, è possibile contribuire alla scelta della sede dell'edizione 2024 esprimendo la propria preferenza: per votare occorre andare sul sito ufficiale della Fondazione Ampioraggio e selezionare uno dei territori candidati. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma del voto online (10%) e della valutazione dei membri della commissione (90%). I primi 3 classificati (al netto di ex aequo) saranno i finalisti che il 5 aprile parteciperanno alle audizioni finali con la commissione.