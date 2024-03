Una montagna di rifiuti di ogni genere davanti a un'abitazione in via Valle Carniera, nella zona nord di Fossignano, una situazione di degrado che da un anno sta creando enormi problemi alle persone che vivono nelle vicinanze. Nella villetta vive un nucleo familiare che ha occupato l'immobile privato e da tempo il quartiere deve convivere con una situazione diventata ormai insostenibile: dai cumuli di rifiuti lasciati a più riprese davanti all'abitazione, fino al problema di alcuni cani che abbaierebbero a più riprese senza essere adeguatamente seguiti. Perciò i residenti chiedono agli enti competenti una soluzione. «La discarica a cielo aperto che si è formata davanti all'abitazione è qualcosa di vergognoso, in questi mesi - ci spiega una cittadina - a più riprese abbiamo allertato la Polizia Locale, l'Asl e la Progetto Ambiente senza ottenere nulla. In quell'area vengono accumulati rifiuti e nessuno sanziona. Addirittura un anno fa gli enti competenti sono arrivati sul posto e hanno solo microchippato i cani». La Progetto Ambiente ha fatto sapere che nei prossimi giorni passerà per una bonifica dell'area, tuttavia il problema resta perché i rifiuti si accumulano di volta in volta.