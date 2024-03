Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione del piano viario del tratto urbano di via Provinciale per Latina e Corso della Repubblica.

Più precisamente l'intervento interesserà via Provinciale per Latina, dall'inizio della competenza comunale, fino alla rotatoria sita in località "La Croce", e da lì, a proseguire, Corso della Repubblica nel tratto compreso tra la rotatoria de "La Croce" fino alla nuova rotatoria in Piazza Cesare Battisti.

I lavori, per un importo pari a 450.883 euro, sono stati affidati alla ditta SAS Lavori per dovrà concluderli entro 60 giorni consecutivi.

Per permettere lo svolgimento degli stessi, in concomitanza con i tratti interessati dai lavori, è istituito il senso unico alternato su Via Provinciale per Latina e Corso della Repubblica, con regolamentazione attraverso movieri e semafori di cantiere, ed eventuale chiusura temporanea del tratto di strada, con adeguata cartellonistica di preavviso.

«È un'opera che da tempo attendevamo di poter iniziare – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli – ma che ha dovuto fare i conti, prima con le disponibilità del bilancio, poi con gli scavi per il posizionamento dei cavi della fibra ottica.

Finalmente, quindi, potremo garantire la messa in sicurezza di un collegamento viario importante e molto transitato, ma anche maggior decoro all'ingresso sud del paese, che costituisce, insieme alla stazione ferroviaria, anch'essa oggetto di lavori di riqualificazione, un considerevole biglietto da visita per la città».