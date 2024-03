Il Consiglio comunale di Sermoneta di ieri sera ha approvato importanti punti all'ordine del giorno che riguardano finanziamenti ottenuti per interventi su lavori pubblici e digitalizzazione.

L'Assise, che si è aperta con gli auguri di buon lavoro al consigliere Pierluigi Torelli neo eletto in Consiglio Provinciale, ha ratificato la delibera di giunta che approvava la variazione di bilancio a seguito del finanziamento di 206 mila euro ottenuti dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il processo di digitalizzazione del Comune attraverso nuovi servizi al cittadino.

Altre variazioni di bilancio hanno riguardato finanziamenti ottenuti dall'amministrazione Giovannoli da Regione Lazio e Camera di Commercio Frosinone-Latina, segno della capacità dell'amministrazione di intercettare fondi attraverso bandi e avvisi pubblici senza incidere in maniera significativa sul bilancio comunale e quindi sulle tasche dei cittadini. Oltre ai finanziamenti ottenuti per eventi e attività culturali, altri 50 mila euro sono stati ottenuti dalla Regione per la riqualificazione dell'impianto polifunzionale del centro sportivo Le Prata, che consentirà di recuperare ulteriori spazi per la pratica sportiva, oltre ai lavori in partenza per la ristrutturazione della pista di atletica, finanziati con fondi di bilancio. Altro finanziamento è arrivato dal ministero dell'Interno per il progetto "Scuole Sicure", che prevede servizi straordinari di controllo all'esterno dei plessi da parte della Polizia locale, il potenziamento della videosorveglianza e corsi sulla sicurezza stradale da tenere in classe.

Variazioni di bilancio sono state poi richieste dall'area urbanistica, dall'area tecnica per interventi sul verde pubblico e dall'area trasporti per i finanziamenti relativi al trasporto pubblico locale.

Approvato inoltre il Regolamento per gli assegnatari degli alloggi comunali di edilizia popolare, propedeutico alla prossima assegnazione di cinque appartamenti nel centro storico alle persone in graduatoria. Il regolamento, vagliato anche dalla commissione Statuto e Regolamenti, è stato predisposto sulla base del regolamento-tipo dell'Ater di Latina, adattato alla realtà degli alloggi di Sermoneta: ad esempio non è prevista la costituzione di un condominio, nel contempo sono disciplinati diritti e obblighi degli assegnatari degli alloggi e i rapporti degli assegnatari con l'amministrazione comunale. Per gli appartamenti da assegnare stanno terminando i lavori di allaccio delle utenze acqua, gas ed energia elettrica e, una volta ottenuta l'Ape, l'attestato di prestazione energetica, requisito fondamentale per l'agibilità, si procederà con l'assegnazione.

Il Consiglio comunale ha anche approvato la mozione di sostegno agli agricoltori, proposta dal sindaco Giuseppina Giovannoli e condivisa dal Consiglio, per tutelare il comparto agricolo e sostenere la battaglia dei produttori locali a difesa delle nostre eccellenze, chiedendo a Governo e Regione interventi concreti per il settore.