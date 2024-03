Circa 300 milioni di euro per garantire tutto il tracciato dell'autostrada Roma-Latina. La Regione Lazio ha avviato un confronto col ministero delle Infrastrutture per trovare le risorse necessarie a garantire che l'intero tratto da Roma a Latina sia coperto economicamente. La scorsa settimana, durante l'assemblea di Unindustria, il presidente Francesco Rocca lo ha ammesso pubblicamente, assicurando che l'ente ha intenzione di portare a compimento l'opera e sta facendo di tutto per risolvere questo problema.