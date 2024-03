Al via i lavori per l'edizione 2024 della Mostra Agricola CampoVerde, la fiera nazionale dell'agricoltura in programma dal 25 aprile fino al 1° maggio all'Area Fiere in via Pontina km 54 ad Aprilia. Molte le novità di questa edizione che fa già registrare la presenza di oltre 350 espositori: del settore florovivaistico e zootecnico, del mercato agricolo, delle energie rinnovabili e sostenibili, dell'hi-tech oltre a tutti i settori merceologici legati all'agricoltura, alla floricoltura, all'innovazione, all'enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane. La fiera giunta alla 37ᵃ edizione vanta il patrocinio della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia. Nei sette giorni in programma molti appuntamenti collaterali: laboratori didattici, incontri con gli esperti, convegni, degustazioni, mostre, spettacoli. «Il nostro staff è al lavoro per organizzare gli eventi legati alla Mostra Agricola che hanno la peculiarità di valorizzare la storia e le tradizioni del nostro territorio – ha affermato Cecilia Nicita Presidente della Fiera Agricola CampoVerde – fra le attrazioni i Butteri dell'Agro Pontino e lo spettacolo dell' Italian Team Penning del Western Show, fiore all'occhiello di questa edizione, la Mostra Nazionale Bovina Maremmana realizzata grazie alla collaborazione con l'Associazione ANABIC e la rassegna Regionale del Bovino Charolaise e Limousine in collaborazione con l'Associazione ANACLI ». Da non dimenticare i due giorni dedicati alla scuola, gli studenti degli istituti del territorio sono ospitati all'interno dell'Area Fiere, con insegnanti e genitori, per assistere ai laboratori didattici, agli spettacoli dei butteri e alle attività realizzate per conoscere le eccellenze e le tradizioni dell'Agro Pontino, accompagnati dai volontari dell'Avis e dal personale dello staff.

Il programma completo degli eventi della 37ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde sarà presentato Sabato 6 Aprile nel corso della Conferenza Stampa.