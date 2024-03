Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato all'unanimità la mozione riguardante l'impegno per l'istituzione di una Commissione consiliare antimafia.

"La legalità non ha colore e va oltre le contrapposizioni: Pomezia dice no in maniera compatta, maggioranza e opposizione, alle infiltrazioni mafiose. L'istituzione della Commissione vuole essere un segnale - si legge nella nota - Partendo dal presupposto che sia fondamentale promuovere la trasparenza e la legalità nell'amministrazione comunale, il Consiglio impegna il Presidente del Consiglio Comunale a dare vita a tutte le azioni necessarie a istituire, entro aprile, la Commissione Consiliare Speciale per il contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e per la promozione della legalità".